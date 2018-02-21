В небе над Петербургом взошло "три солнца"

Жители некоторых районов российского Санкт-Петербурга утром в среду, 21 февраля, стали свидетелями редкого явления - гало. Об этом сообщает Фонтанка.

Отмечается, что солнце было обрамлено светящимся кольцом, из-за ярких точек по бокам казалось, что на небе три светила.

Вероятной причиной появления гало стал антициклон. В Петербурге установилась морозная погода: ночью температура понизится до минус 18-21 градуса, пишет korrespondent.net

К слову, гало - оптический феномен, представляет собой светящееся кольцо, которое образуется вокруг источника света. Чаще всего появляется вокруг Солнца и Луны, а иногда и других ярких источников, например, уличных фонарей.