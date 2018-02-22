Серафим Урекян объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост мэра столицы

Бывший мэр Кишинёва Серафим Урекян готов участвовать в местных выборах, дату которых должны назначить после утверждения отставки Дорина Киртоакэ.

Как сообщил Урекян для PUBLIKA TV, баллотироваться он будет как независимый кандидат. Он также отметил, что целесообразнее всего сейчас было бы назначить временно исполняющего обязанности мэра, а выборы провести в 2019 году, как и планировалось ранее.

Серафим Урекян возглавлял столичную мэрию с 1994 по 2005 год.

Напомним, Дорин Киртоакэ объявил, что покидает пост на прошлой неделе. Теперь его отставку должен утвердить Муниципальный совет. А дату досрочных выборов назначит Центральная избирательная комиссия.







