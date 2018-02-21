В Молдове пересдачу экзаменов на степень бакалавра могут сделать платной

Группа депутатов предлагает разрешить пересдачу экзаменов на степень бакалавра за плату. Сейчас у выпускников есть одна дополнительная попытка пройти тест в течении года. Разработанный законопроект оговаривает еще три, в том числе одну бесплатную и две платные.

"Считаем неоправданным требование ждать год возможности пересдать экзамен. За этот срок знаний точно не прибавится. Плата должна покрывать только расходы на проведение повторного экзамена. Это помещение и время, затраченное учителями".



Авторы инициативы предлагают также отменить правило об аннулировании результатов всех экзаменов, если три попытки пересдачи одного из них оказались неудачными.



Между тем лицеисты встретили предложение депутатов довольно прохладно.



В Минобразования от комментариев законопроекта воздержались, но напомнили, что в январе были внесены поправки в регламент проведения экзаменов на степень бакалавра.



В прошлом году экзамен на степень бакалавра сдавали более 18 тысяч кандидатов. Возможностью пересдать экзамен воспользовались свыше семи тысяч выпускников.



