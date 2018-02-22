Парламент в пятницу рассмотрит резолюцию об отставке министра экономики Кирилла Габурича

Резолюцию об отставке министра экономики Кирилла Габурича, которую выдвинули социалисты, парламент рассмотрит в пятницу. О включении проект в повестку спикер сообщил после заседания постоянного бюро.

"Министру Габуричу уже сообщили, что в пятницу резолюцию вынесут на обсуждение. И он вместе с коллегами из минэкономики, а если понадобится - и другими представителями правительства, должен присутствовать на пленарном заседании", - сказал председатель парламента Андриан Канду.



Социалисты потребовали, чтобы министр представил отчет о развитии деловой среды, работе госпредприятий и создании новых рабочих мест. За последние два года ПСРМ выдвинула 13 проектов об отставке министров и кабмина в целом, но ни один не набрал нужного числа голосов.





