Ученые нашли гены, отвечающие за черты лица

Исследователи из Бельгии и США выделили 15 генов, отвечающих за черты лица. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Genetics.

Более ранние попытки выделить гены, отвечающие за черты лица, сводились к замерам расстояния между глазами или ширины рта и сопоставления результатов с особенностями генома. На этот раз ученые применили иной подход. Они не концентрировались на конкретных чертах лица.

Вместо этого они использовали базу 3D-снимков лиц людей и образцы их ДНК. Каждое лицо было автоматически разбито на несколько частей, а в ДНК определены локусы, связанные с этими частями. Так исследователям удалось выделить 15 новых локусов ДНК.



Ученые установили, что расположенные в этих местах гены активны во время внутриутробного развития и формирования лица. Кроме того, они выяснили, что генетические варианты, выявленные в исследовании, связаны с областями генома, отвечающими за то, когда, где и как будет происходить экспрессия генов. Семь из найденных генов оказались связаны с формированием носа.

Хотя пока еще далеко до возможности определять черты лица с помощью ДНК, исследователи рассчитывают, что в будущем такие открытия позволят, например, улучшить качество реконструкции лиц давно умерших людей.

Кроме того, сама технология позволит связать с генами и другие особенности человека — например, предрасположенность к нейродегенеративным заболеваниям, сообщает УНИАН.





