В огромной подводной пещере нашли кладбище майя

Ученые из Национального института антропологии и истории Мексики нашли около 200 древних артефактов и останков внутри Сак-Актун – самой большой в мире подводной пещерной системы. Ее подземные полости использовались индейцами майя для жертвоприношений, поскольку считались вратами в загробный мир. Об этом сообщает Science Alert.

Ныряльщики обнаружили кости людей и животных, возраст которых достигал не менее девяти тысяч лет. На дне лежали окаменелости существ, живших во времена последней ледниковой эпохи, в том числе гигантских ленивцев, медведей и гомфотериев.

Ученые считают, что пещера была ловушкой для тех, кто в нее по неосторожности упал: животные и люди не могли из нее выбраться.

Также найдены части керамической посуды, настенные гравюры и предметы религиозного поклонения. 140 из почти 200 предметов принадлежали культуре майя, пишет korrespondent.net

Общая длина Сак-Актун составляет 347 километров. Это вторая по величине в мире подземная пещера. Первое место занимает Мамонтова пещера в США (длина почти 590 километров), большая часть которой является сухой.

Ранее ученые установили, что две пещерные системы – Сак-Актун и Дос Охос – соединены между собой. Исследователи обнаружили место соединения двух пещер 10 января, спустя 10 месяцев интенсивной работы.