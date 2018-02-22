Ученые: алкоголь – главная причина слабоумия

Неумеренное употребление алкоголя является основным предотвращаемым фактором риска развития всех видов слабоумия. К такому выводу пришли канадские ученые в ходе крупнейшего исследования в этой области. Результаты опубликованы в журнале The Lancet Public Health.

Изучив более 57 тысяч случаев ранней деменции (наступившей до 65 лет) во Франции, исследователи установили, что 57% из них были связаны с хроническим злоупотреблением алкоголем – свыше 60 грамм чистого спирта в день у мужчин и свыше 40 грамм у женщин.

При этом, хотя большинство людей с деменцией были женского пола, среди страдавших от раннего слабоумия было 65% мужчин.