Ежегодно порядка 15 миллионов людей по всему миру страдают от инсульта. Из них более 6 миллионов человек умирает, в остальных случаях следует долгая и сложная реабилитация, поскольку при остром нарушении мозгового кровообращения ухудшаются двигательные, речевые и некоторые другие функции.
Что же касается мозга, то его восстановление происходит благодаря нейропластичности: в течение всей жизни у нас создаются новые связи между здоровыми нейронами и формируются новые цепи передачи информации.
Впрочем, бывает и так, что мозг оказывается не способен к полному самовосстановлению. И в этом случае ему на помощь могут прийти стволовые клетки, заявили учёные из Университета Джорджии (США).
Новый метод лечения предполагает использование внеклеточных везикул, или экзосом, – это крошечные пузырьки диаметром 30-100 нанометров, выделяемые в межклеточное пространство клетками различных тканей и органов. В данном случае речь идёт об экзосомах стволовых клеток.
Экзосомы способны преодолевать любые препятствия и барьеры. Поэтому они могут переносить и доставлять в повреждённые ткани ценный груз – терапевтические препараты, которые ускоряют регенерацию, поясняют авторы.
Сперва исследователи вырастили из плюрипотентных стволовых клеток два вида клеточных культур – мезенхимальные и нейронные стволовые клетки. Их экзосомы загружали лекарством и вводили при помощи инъекций "пожилым" 18-месячным мышам, перенёсшим инсульт. Такое лечение получило название AB126, пишет vesti.ru
Эксперименты показали, что во втором случае (с нейронными стволовыми клетками) эффект был намного лучше.
После введения AB126 исследователи сканировали мозг грызунов при помощи магнитно-резонансной томографии, чтобы измерить степень атрофии. Результаты показали, что лечение уменьшило повреждения мозга животных на 35% по сравнению с контрольной группой, а также на 50% уменьшились потери мозговой ткани из-за отмирания.
Кроме того, уже через несколько дней после инсульта у мышей улучшились моторные функции – это подтвердил ряд тестов. Другие испытания показали улучшение когнитивных функций, в частности, улучшилось формирование эпизодической памяти.
Воодушевлённые такими результатами исследователи намереваются начать первые клинические испытания нового метода лечения в 2019 году.
Добавим, что производством препарата AB126 занимается стартап под названием ArunA Biomedical. На основе нового метода специалисты намерены в дальнейшем разработать способы лечения эпилепсии, а также травм головного и спинного мозга.
Кстати, использование везикул, загруженных лекарством, — это перспективное направление медицины будущего. Хранение подобных препаратов не требует специального оснащения, а с лечением справится любой даже малоквалифицированный медик. Везикулы могут доставлять точно рассчитанное количество лекарства, то есть подходят для персонализированного лечения.
Научная статья по итогам исследования была опубликована в медицинском издании Translational Stroke Research.
Тем временем российские учёные создали препарат, исцеляющий от инсульта, а американские инженеры представили новое устройство, которое поможет пострадавшим от инсульта вновь двигать парализованными руками.
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журналист