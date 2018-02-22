Пар электронных сигарет содержит в себе большие количества ионов свинца и других тяжелых металлов, "сбегающих" из спирали накаливания их испарителя, говорится в статье, опубликованной в журнале Environmental Health Perspectives.
"Крайне важно, чтобы и правительства, и сами курильщики, и табачные компании знали, что токсичные металлы постоянно "утекают" из нагревательных элементов, которые сегодня используются в подобных испарителях, и попадают в аэрозоли, вырабатываемые вейпами. Пока не понятно, происходит ли это во время нагрева или просто контакта жидкости с холодной спиралью, а также то, как это влияет на здоровье людей", — заявила Ана Рул из университета Джона Гопкинса в Балтиморе (США).
В последние два года, благодаря бурному росту популярности вейпов среди курильщиков, ученые начали активно интересоваться тем, обладают ли подобные испарители теми полезными свойствами, которые им приписывают их изготовители, и насколько они менее вредны для здоровья, чем обычные сигареты. Эти исследования привели к противоречивым результатам – в целом, табачный дым является более опасным для здоровья легких и всего тела человека, однако испарения электронных сигарет, как недавно выяснили ученые, содержат в себе множество канцерогенов и токсинов, вырабатываемых в результате "сжигания" части испаряемой жидкости на спирали накаливания, передает РИА Новости.
Рул и ее коллеги открыли еще одну потенциальную угрозу для здоровья курильщиков, изучая химический состав испарений, которые вырабатывали курительные устройства пяти дюжин любителей вейпов, согласившихся два года назад принять участие в экспериментах авторов статьи.
Как отмечают ученые, в последние годы появилось множество новых типов испарителей, имеющих сменные картриджи и множество индивидуальных настроек, что усложнило оценку их плюсов и минусов в лаборатории, закупая их в магазине и тестируя при помощи "искусственных легких". Для решения этой проблемы медики попросили добровольцев принести свои собственные испарители, включить их и рассказать о том, как часто и как именно они курят их.
Собрав образцы пара и самой жидкости, хранившейся в картридже и контактировавшей со спиралью, Рул и ее коллеги проанализировали их химический состав, обращая внимание не только на типичные компоненты табачного дыма, как обычно поступают ученые, но и на другие возможные канцерогены и токсичные вещества.
Как оказалось, в паре вейпов содержится достаточно большое количество свинца, никеля, хрома и марганца, значительно превышающее предельно допустимые концентрации этих цветных и тяжелых металлов в воздухе. В некоторых случаях, как отмечают медики, их доля в испарениях электронных сигарет была в десятки раз выше нормы, что может серьезно угрожать здоровью их владельцев.
Источником этих металлов, по словам исследователей, была нагревательная спираль – жидкость, контактировавшая с ней, содержала в себе в 25 раз больше ионов свинца и прочих токсинов, чем никотиновая смесь из "бака" вейпа. Как именно эти металлы "сбегают" из спиралей, ученые пока не знают, но планируют выяснить в ближайшее время.
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журналист