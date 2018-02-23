В бездне у берегов Австралии нашли "безликую" рыбу

Специалисты, изучающие глубоководных существ, обнаружили пять новых видов морских обитателей в так называемой восточной бездне у берегов Австралии — самой большой и глубокой среде обитания на планете.

Всего ихтиологи собрали 42 747 образцов рыб и беспозвоночных. Некоторые из них жили на глубине в 4,8 км. Теперь специалистам предстоит обработать, записать, сфотографировать и провести анализ ДНК всех найденных глубоководных существах.

Уже известно, что в руки ихтиологов попали обитатели глубин, которые никогда не регистрировались в австралийских водах. В их числе пара рыб, похожих на утконосых угрей, а также неизвестный пока угорь, пишет Daily Mail.

Кроме того, эксперты вновь нашли "безликую" рыбу, у которой, как следует из названия, отсутствует "лицо". Это морское существо длиной немногим больше 20 см имеет "зачатки" глаз и ротовое отверстие. Чешуи в ее классическом виде у рыбы нет, как и брюшных и хвостовых плавников, а грудные плавники напоминают сородичей безликой рыбки из семейства сельдевых.

Исследование длилось около месяца, начавшись у берегов Тасмании и завершившись у австралийского Брисбена. Ихтиологи называют свою экспедицию попыткой систематически изучить обитателей самых темных районов океана.

Всего Мировой реестр морских видов насчитывает 242 500 существ, но эксперты уверены, что это число будет расти, отмечает Моя планета.