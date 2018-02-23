Исследование: большинство число людей не получают пользы от приема витаминов

Подавляющее число людей не получают пользы от приема витаминов. Более того, выяснилось, что витамины зачастую не нужны организму человека, на что указывают результаты новых научных изысканий исследователей.

Большое количество информации о витаминах и пищевых добавках изучили исследователи из Школы общественного здоровья при Гарвардском университете. Стало известно, что большинство людей не извлекают пользы от приема витаминов.

Авторы научной работы сделали вывод, что люди лучше усваивают "живые" витамины-минералы, потому эффективнее получать полезные вещества из натуральных продуктов. Исследование указало также на то, что положительные итоги в отношении здоровья тесно связаны не с искусственными добавками, а со здоровым питанием и конкретными продуктами питания.

Но есть случаи, когда прием витаминов просто необходим. Например, прием фолиевой кислоты на ранней стадии беременности помогает предотвратить дефекты плода. Также, как для плода, так и для матери полезны кальций и железо, пишет ren.tv

Находящиеся на грудном вскармливании дети также должны принимать железо и витамин D, передает издание Planet Today.

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