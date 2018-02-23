Вино назвали универсальным средством против кариеса и болезней десен

Вино названо универсальным средством против кариеса и болезней десен И это, несмотря на многочисленные опасения стоматологов относительно повышенной кислотности напитка.

Как передает The Daily Mail, вино нейтрализует опасные бактерии в ротовой полости. Оно не дает бактериям, образующим налет, вызывающим кариес и воспаление десен, прилипать к тканям ротовой полости. Кстати, если эти бактерии попадут в кровоток, то они могут спровоцировать цепную реакцию, приводящую к болезням сердца и раку.

Удивительные свойства вина обнаружил Национальный испанский исследовательский совет. По словам его сотрудников, в будущем вполне возможно появление зубных паст, жевательных резинок и полосканий для рта на основе вина. Секрет кроется в уникальных антиоксидантах. Они намного эффективнее, с точки зрения защиты от бактерий, чем коммерчески доступные экстракты из виноградных косточек и вина. Это доказал эксперимент в лабораторных условиях с моделью тканей десны, передает meddaily.ru.

Когда антиоксиданты из вина попадали в ротовую полость, они начинали выделять полезные молекулы, не дающие бактериям присоединяться к поверхностям. А сочетание этих антиоксидантов с оральным пробиотиком Streptococcus dentisani давало дополнительную защиту зубам и деснам. Эксперты выделяют два соединения в вине - кофейные и р-кумариновые кислоты.