Парламент принял к сведению отставку директора СИБ

Парламент сегодня принял к сведению отставку директора Службы информации и безопасности (СИБ) Виталие Пырлога.

Заявление об отставке Пырлог подал 19 февраля. В нем он указал, что уходит с поста директора СИБ, чтобы посвятить себя деятельности в Интерполе.

Виталие Пырлог был назначен парламентом директором Службы информации и безопасности сроком на пять лет в декабре 2017 года, напоминает Молдпрес.