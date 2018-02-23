Испанский рэпер сел в тюрьму за песни о короле и террористах

Испанский рэпер Хосе Мигель Аренас Бельтран, известный под псевдонимом Valtonyc, получил 3,5 года тюрьмы за свои песни о терроризме и королевской семье, пишет The Washington Post. Верховный суд поддержал приговор Национального суда.

В ходе разбирательства музыкант настаивал на том, что законы о свободе самовыражения не ограничивают авторов в выборе тем для своих произведений. Также Бельтран утверждал, что рэп должен быть провокационным.

Valtonyc не входит в число самых известных испанских исполнителей. Он самостоятельно распространял свои композиции в интернете. Издание отмечает, что дело рэпера вызвало в обществе дискуссию на тему свободы слова и границ, за которыми начинаются оскорбления или экстремизм, передает newsru.com.