В Нью-Йорке установилась рекордно теплая погода

21 февраля в Нью-Йорке был побит температурный рекорд 88-летней давности.

Так, температура поднялась до +25,6°, предыдущий рекорд +20°, был установлен в 1930 году, сообщает NBC New York.

Необычно тепло для зимы в среду было и в других регионах США: в Ньюарке (штат Нью-Джерси) столбики термометров поднялись до +26,7°, а в Бриджпорте (Коннектикут) - до +17°.

Как пишет УНИАН, что 22-23 февраля температура опустится до +4°, а на выходных потеплеет до +10°