Опрос: 94% женщин в Голливуде сталкивались с домогательствами

Итоги анонимного опроса, проведенного по заказу USA Today, свидетельствуют о том, что с сексуальным насилием сталкивались 94% женщин, работавших или работающих в Голливуде.

Подавляющее большинство из 843 женщин, участвующих в опросе, говорили, что сталкивались с комментариями с сексуальным подтекстом, нежелательными прикосновениями, прямыми предложениями заняться сексом, требованиями обнажиться на прослушиваниях без предварительных предупреждений. Домогательства, как правило, исходили от влиятельных мужчин старшего возраста.

О харрасменте говорят не только актрисы, но и продюсеры, сценаристки, режиссеры, редакторы и представители других кинематографических профессий. Каждая пятая из опрошенных женщин призналась, что по крайней мере один раз была вынуждена уступить домогательствам, передает newsru.com.

Как отмечает "Афиша", директор Центра гендерного равенства и здоровья в Калифорнийском университете Анита Радж, комментируя итоги исследования, призвала отнестись к выводам USA Today с осторожностью. Она согласилась с тем, что полученные данные определенно заслуживают внимания, однако вызывают некую озабоченность резким отличием от привычных данных о злоупотреблениях на рабочих местах.

Тема сексуальных домогательств в Голливуде вышла в публичную плоскость осенью 2017 года. "Хэдлайнерами" явления стали влиятельный продюсер Харви Вайнштейн и актер Кевин Спейси, в адрес которых прозвучал целый ряд публичных обвинений. При этом Спейси в домогательствах обвинили несколько мужчин.