В двух районах улучшат услуги водоснабжения

Более 20 населенных пунктов Криулянского и Дубоссарского районов станут бенефициарами проекта по улучшению услуг водоснабжения и канализации. Это предусматривает соответствующее соглашение, подписанное руководством Бюро по реинтеграции, минсельхоза и Германского агентства по международному сотрудничеству GIZ.

Как сообщили в Бюро по реинтеграции, оно направлено на укрепление потенциала операторов в секторе водоснабжения и канализации, модернизацию инфраструктуры, повышение качества предоставляемых услуг и создание условий для привлечения инвестиций.



Правительство Германии предоставит на эти цели 2 млн. евро, в том числе на административные и операционные расходы GIZ по внедрению проектов, передает Инфотаг.



Проект, затрагивающий вопросы реконструкции очистных сооружений, системы водоснабжения и водоотведения на обоих берегах Днестра, стартовал еще в 2014 г. На первом этапе правительство Германии поручило GIZ выполнить технико-экономическое обоснование проекта для оценки текущей ситуации и подготовки его к осуществлению.