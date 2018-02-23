Компания Peugeot представила 508 нового поколения. Модель стала «пятидверных фастбеком», переехала на новую облегченную платформу, первой в сегменте получила систему ночного видения, активную подвеску и восьмиступенчатую автоматическую коробку передач.
Новый Peugeot 508 построен на модульной платформе EMP2, которая позволила уменьшить массу машины на 70 килограммов по сравнению с предшественником, передает motor.ru.
Гамма двигателей 508 состоит из двух бензиновых турбомоторов объемом 1,6 литра (180 и 225 сил), а также четырех дизельных агрегатов 1.5 и 2.0 BlueHDi мощностью 130, 160 и 180 лошадиных сил. Модификация с гибридной силовой установкой появится весной 2019 года.
Особенностью Peugeot 508 нового поколения станут безрамочные двери, эмблема с указанием модели, размещенная на капоте, как у Peugeot 504 и 504 Coupe, вертикальные «клыки» светодиодных ходовых огней, а также архитектура салона i-Cockpit с компактным рулем, центральным 10-дюймовым сенсорным дисплеем и цифровой приборной панелью диагональю 12,3 дюйма.
Новый 508-й укомплектован сиденьями, сертифицированными экспертами немецкой ассоциации по лечению и профилактике проблем позвоночника Aktion Gesunder Rücken (AGR). Кресла оснащены памятью, электрорегулировками в восьми направлениях, в том числе четырехпозиционной поясничной поддержкой, и пневматической системой массажа с пятью режимами работы.
В список оснащения модели вошла панорамная крыша, аудиосистема Focal, отделка салона кожей, алькантарой и деревом, а также расширенный набор электронных помощников и ассистирующих систем.
В их число входит система ночного видения, которая может определять людей и крупных животных на расстоянии 200-250 метров, адаптивный круиз-контроль с функцией полной остановки, система распознавания дорожных знаков, а также функция активного торможения, которая «видит» пешеходов на скоростях до 140 километров в час. Помимо этого, Peugeot 508 комплектуется системой автоматической парковки, индукционной зарядкой для смартфонов и камерами кругового обзора.
Сборку нового Peugeot 508 наладят на заводе марки в Мюлузе, Франция. Двигатели для седана будут собирать на производственных мощностях в Тремери и Дуврене. Мировые продажи новинки стартуют в сентябре текущего года.
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журналист