Вынужденная диета: венесуэльцы за год в среднем похудели на 11 килограммов

Венесуэльцы за прошлый год в среднем потеряли 11 килограммов своего веса, сегодня почти 90% населения страны живут в бедности, сообщает Reuters со ссылкой на данные исследования, опубликованного тремя местными университетами. Ежегодное исследование посвящено изучению последствий экономического кризиса в стране, вызвавшего острую нехватку продовольствия.

Для сравнения: по итогам 2016 года исследователи зафиксировали, что венесуэльцы похудели в среднем на восемь килограммов.

Более 60% опрошенных венесуэльцев сообщили, что за предыдущие три месяца они регулярно просыпались голодными, так как у них не было денег на еду. Примерно 25% респондентов сообщили, что принимают пищу два раза в день и реже.

В опросе приняли участие 6168 венесуэльцев в возрасте от 20 до 65 лет, передает newsru.com.

"Диспропорция между ростом цен и зарплат населения настолько распространена, что практически нет ни одного венесуэльца, который не был бы беден", - комментирует Мария Понсе из Католического университета Андреса Белло в Каракасе.

По данным оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы, цены в стране за последние 12 месяцев (на конец января 2018 года) выросли на 4068%. Эти данные в целом совпадают с расчетами независимых экономистов. За январь инфляция в Венесуэле составила 84,2%.