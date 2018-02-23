Москва опустится на «дно морозного колодца»

В начале следующей недели в Москве ударят аномальные морозы: в ночь на вторник температура понизится до минус 23–28, а днем составит минус 15–20 градусов, что на 15 градусов ниже, чем положено по климатической норме, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Метеоролог отмечает, что такие температуры не являются рекордными, но отклонение от норм аномально. «Такие холода бывают в конце февраля всего лишь раз в десять лет», — отметил специалист.



Сегодня вечером в Москву накроет первая волна арктического холода: ночью температура опустится до минус 25 градусов, пишет НТВ.



Медики советуют в морозы надевать головные уборы, шарфы и перчатки, исключить употребление спиртного и ни в коем случае не обтираться снегом при переохлаждении. К обморожению конечностей может привести слишком легкая, промокшая или тесная одежда и обувь. Чаще всего от мороза страдают стопы и пальцы ног, на втором месте — кисти, затем — нос, уши, щеки. Медики предупреждают, что первые признаки легкого местного обморожения легко не заметить. Его основными симптомами являются побеление кожи, нарушение чувствительности либо, наоборот, покалывание или жжение.



В связи с морозами в Москве дежурят пока только 35 сотрудников «Социального патруля», которые помогают бездомным гражданам. В волонтерских организациях печатают памятки и напоминают, что спасти замерзающего на улице человека можно или самим, или обратившись по телефону в соответствующие благотворительные организации.