Еврокомиссия намерена в ближайшие недели рекомендовать странам Евросоюза начать переговоры с Албанией и Македонией о вступлении в ЕС.
Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан в интервью газете Die Welt, опубликованном в четверг, 22 февраля.
По его словам, ведомство в Брюсселе даст такую рекомендацию "скоро, по всей вероятности, до лета".
По мнению Хана, граждане Албании и Македонии заслужили "конкретную европейскую перспективу", пишет Die Welt.
"Мы полагаем, что обе страны в прошлом провели важные реформы, тем самым получив необходимую квалификацию для этого шага", - пояснил еврокомиссар. Он привел в пример то, что Албания "приняла немало мер" для борьбы с организованной преступностью, передает dw.com.
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журналист