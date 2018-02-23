Россиян лишили олимпийской бронзы в керлинге из-за допинга

Спортивный арбитражный суд признал российского керлингиста Александра Крушельницкого виновным в нарушении антидопинговых правил и отстранил его вместе с напарницей по дабл-миксту Анастасией Брызгаловой от участия в зимней Олимпиаде в Пхёнчхане. Крушельницкий и Брызгалова также лишены завоеванной ими бронзовой медали.

В пресс-релизе CAS сообщается, что Крушельницкий, уличенный в употреблении запрещенного препарата мельдоний, признал факт нарушения антидопинговых правил, он дисквалифицируется как участник соревнований по керлингу в дабл-миксте, а награды, полученные командой "Олимпийских атлетов из России", аннулируются.

В пресс-релизе указывается, что аккредитация Крушельницкого в Пхёнчхане аннулируется, а разбирательство между спортсменом и Всемирной федерацией керлинга впредь будет вестись без участия Международного олимпийского комитета (МОК).

В документе также отмечается, что вопрос о передаче бронзовой медали, завоеванной Крушельницким, другому спортсмену будет решаться Всемирной федерацией керлинга и МОК, передает dw.com.