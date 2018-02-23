Эксперимент доказал бесполезность антибактериальных средств

Многие люди активно используют во время уборки антибактериальные салфетки и спреи. Особенно часто их применяют для обработки рабочих поверхностей на кухне. Однако исследования доктора Майкла Мозли, передает The Daily Mail, показали, что это бесполезное занятие.

Группе добровольцев раздали антибактериальные средства для уборки. Через какое-то время была произведена оценка степени бактериального загрязнения только что обработанных поверхностей. Выяснилось: опасные бактерии и грибки, способные вызывать тяжелые пищевые отравления и различные заболевания, повторно появлялись на кухонных поверхностях спустя всего час. И появлялись они в огромных количествах.



Эксперт советует отказаться от идеи стерильности в доме. По его мнению, достаточно соблюдать правила личной гигиены и, к примеру, не оставлять салфетки и губки мокрыми. Ведь это идеальная среда для размножения патогенов. Также возможно профилактически вымачивать губки и тряпки раз в неделю в дезинфицирующем средстве с хлором.



Не стоит забывать и о том, что различные продукты необходимо разделывать на разных досках. Для мяса, рыбы и овощей следует выделить отдельные разделочные доски, дабы исключить перекрестное заражение патогенами. Что касается дезинфекции, то обычный уксус и мыльная вода работают не хуже самых дорогих антибактериальных средств, отмечает meddaily.ru.