Ученые: шоколад может стать в будущем непозволительной роскошью

Будущее переработки какао оказалось под угрозой из-за тревожного совпадения ряда факторов - от глобального потепления до вредителей и генетических особенностей какао или шоколадного дерева.

Некоторые исследователи зашли в своих пессимистичных прогнозах настолько далеко, что предрекают в ближайшие 40 лет гибель всей шоколадной индустрии, объем которой оценивается в 98 миллиардов долларов.

Другие специалисты срочно ищут способы избежать такой катастрофы.

Согласно исследованиям, проведенным компанией Euromonitor, в 2016-2017 годах мировой спрос на шоколадную кондитерскую продукцию превысил 7 450 тонн, подскочив более чем на 10% по сравнению с показателями пятилетней давности.

Аппетит, с которым человечество поглощает шоколад, в основном подогревается увеличением потребления в Китае и Индии - двух наиболее населенных странах мира.

Но больше всего сладкоежек живет в США, где потребляются 20% мирового производства шоколада.

При этом самое высокое потребление шоколада на душу населения в Швейцарии.В среднем, по данным торговой организации Chocosuisse, швейцарцы в 2016 году съели по 11 кг шоколада каждый.

Как сообщает ВВС, данные Международной организации какао, которая следит за рынком этого продукта, показывают, что ситуация на нем напоминала маятник: в течение 20 лет дефицит сменялся избытком и наоборот.

Команда Джуди Браун в Университете Аризоны работает в сотрудничестве с гигантом кондитерской индустрии Mars Inc, пытаясь разработать молекулярный тест, при помощи которого фермеры смогут определять болезнь растений на ранних стадиях.

Группа из Института инновационной генетики также экспериментирует с генным материалом, чтобы сделать какао более устойчивым.

Остается надеяться, что и в будущем мы сможем наслаждаться вкусом нашего любимого шоколада