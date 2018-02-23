Транспорт будущего: Airbus показал первый полет своего аэротакси. ВИДЕО

Разработчики аэротакси проекта Vahana, создаваемого подразделением A3 европейского авиастроительного концерна Airbus, опубликовали короткую видеозапись первого полета аппарата, который состоялся в конце января 2018 года. На видео не показан момент взлета аэротакси, но заснята его посадка.

Во время первого полета прототип аэротакси, названный Alpha One, вертикально взлетел на высоту пяти метров, завис на 53 секунды и плавно приземлился. Вскоре после посадки аэротакси выполнило второй полет. Испытания проводились на аэродроме A3 в Пендлтоне штата Орегон.

В испытаниях участвовал полноразмерный прототип аэротакси, имеющий в длину 6,2 метра, в ширину — 5,7 метра (по наибольшему размаху крыла) и в высоту — 2,8 метра. Максимальная взлетная масса аппарата составляет 745 килограммов.

Летательный аппарат с вертикальными взлетом и посадкой выполнен по схеме конвертоплана с передним и задним поворачивающимися крыльями. На консолях каждого крыла размещены по четыре электромотора с воздушными винтами.

За 53 секунды первого полета прототип аэротакси проекта Vahana израсходовал восемь процентов заряда бортовой аккумуляторной батареи. Об этом в своем блоге написал руководитель команды разработчиков Зак Лавринг. Другие подробности испытаний не раскрываются, отмечает nplus1.ru.

Согласно предварительным планам, Vahana будет перевозить либо одного пассажира, либо какой-нибудь груз. Беспилотный конвертоплан получит систему уклонения от столкновения с препятствиями и другими летательными аппаратами. Выполнять полеты аэротакси будет строго по заранее заданным маршрутам, незначительно отклоняясь от них только в случае, если потребуется избежать столкновения.

Помимо Airbus к настоящему времени свои полноразмерные и полноценные версии беспилотных аэротакси испытали немецкая компания Volocopter и китайская Ehang. Как ожидается, аппараты этих компаний будут использоваться сервисом аэротакси в Дубае в Объединенных Арабских Эмиратах, который заработает в ближайшие пять лет.