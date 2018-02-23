Мэрия Москвы разрешила установить памятную доску Борису Немцову

Мэрия Москвы поддержала установку памятной доски Борису Немцову на доме № 3 на Малой Ордынке. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава города Сергей Собянин.

По его словам, с предложением увековечить память убитого политика в столичное правительство обратилась журналистка и кандидат в президенты России Ксения Собчак. На заседании 22 февраля комиссия по увековечиванию памяти выдающихся событий и деятелей отечественной истории и культуры одобрила эту идею.

Памятная доска будет установлена на общественные деньги при условии согласования с жителями дома на Малой Ордынке, где ранее проживал Борис Немцов, передает meduza.io.

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года в Москве на Большом Москворецком мосту около Кремля. Исполнителями убийства были признаны пятеро выходцев из Чечни, они получили от 11 до 20 лет лишения свободы.

После убийства политика на Большом Москворецком мосту возник стихийный народный мемориал с цветами и фотографиями Бориса Немцова. Столичные коммунальщики неоднократно его разрушали, но мемориал каждый раз восстанавливался.

В сентябре 2017 года на Малой Ордынке силами жителей дома № 3 была установлена мемориальная доска памяти Бориса Немцова, однако через неделю ее сняли и отнесли в полицию активисты движения SERB. Свои действия они мотивировали тем, что доска установлена незаконно.