В заявлении автоконцерна говорится, что Наир уволен «за неподобающее поведение», не соответствующее корпоративному кодексу этики, передает meduza.io.

В чем именно заключалось «неподобающее поведение» Наира, в Ford не уточнили, заявив лишь, что решение об увольнении было принято по результатам расследования, проведенного после поступивших анонимных сообщений.

«Я искренне сожалею, что были случаи, когда я не продемонстрировал лидерское поведение, соответствующее принципам, которые мы с компанией всегда разделяли», — приводятся в заявлении слова Наира.

«Мы приняли это решение после всестороннего и взвешенного рассмотрения дела, — заявил глава Ford Джим Хэккет. — Ford считает своими ценностями обеспечение и воспитание безопасной и уважительной культуры, и мы ожидаем, что наши лидеры будут их полностью разделять».