Двое жителей Комрата ограбили винодельческую компанию в Гагаузии

В Гагаузии обворовали винодельческую компанию. Инцидент произошёл в Комрате.

Неизвесные проникли на территорию АО “Вина-Комрат” и взломали его склад. Грабителям удалось утащить 2 центробежных насоса, 4 заказных тройника для насосов и медную обмотку с электродвигателей.

Общая сумма ущерба составила 91 тысячу леев.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий полиция Гагаузии идентифицировала злоумышленников. Ими оказались двое жителей Комрата 20 и 23 лет.

По факту кражи было начато уголовное преследование. Если вина подозреваемых будет доказана, то им грозит до 4 лет лишения свободы, пишет aif.md

