У Порошенко извинились за раздевание журналисток в суде

В Администрации президента заявили, что ждут результатов расследования "недопустимых действий" правоохранителей 21 февраля в Оболонском райсуде Киева, когда там допрашивали Петра Порошенко. Об этом 22 февраля заявил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Facebook.

"Президент считает действия силовиков в Оболонском суде Киева недопустимыми. Просим прощения у всех журналистов и ждем результатов служебного расследования", - написал он.

Также сегодня первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко от имени власти извинилась за действия правоохранителей, которые обыскивали женщин-журналисток в Оболонском райсуде, пишет korrespondent.net

"Межфракционное объединение Равные возможности, которое объединяет почти всех женщин-депутатов, уже сделало соответствующее публичное заявление с протестом против таких действий силовых структур", - заявила Геращенко.

Как сообщалось, 21 февраля в Оболонском райсуде, который слушает дело по обвинению в госизмене экс-президента Виктора Януковича, планировался допрос президента Петра Порошенко, в связи с чем были усилены меры безопасности. Впоследствии суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о допросе главы государства в режиме видеоконференции.

Около 11:00 правоохранители, обеспечивающие соблюдение правопорядка в Оболонском райсуде, ввели дополнительные меры безопасности.

В частности, они обязывали женщин, приходящих зал заседаний, пройти с сотрудницами полиции в отдельную комнату и продемонстрировать отсутствие надписей на теле.

Во время проверки полицейские остановили активистку движения Femen и пригласили ее для установления личности и профилактической беседы.

Как известно, в феврале 2018 года активистка Femen атаковала обнаженным телом президента Украины во время его визита на Венский бал в Австрии.