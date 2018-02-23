Причиной спецоперации в Брюсселе стала ложная тревога

Причиной полицейской спецоперации в брюссельской коммуне Форе в четверг стало не подтвердившееся сообщение об убийстве, сообщил журналистам представитель полиции.

Он рассказал, что полицию вызвал продавец одного из магазинов, в который забежал находившийся в шоковом состоянии гражданин Польши, сообщив, что в одном из ближайших домов совершено убийство.

По словам полицейского, прибывшие по указанному адресу стражи порядка там никого не обнаружили. Из предосторожности район был оцеплен силами полиции, на место вызвали антитеррористический спецназ, передает РИА Новости.