В Волгограде изучают историю мальчика, которого семь лет считали умершим

Прокуратура Волгоградской области организовала проверку после появления в СМИ истории о мальчике, которого родители 7 лет считали умершим, но нашли его благодаря долгу по алиментам, сообщила представитель надзорного ведомства Оксана Черединина.

Ранее региональное управление Федеральной службы судебных приставов сообщило, что счет по алиментам помог жителям Волгограда найти своего сына, которого они с рождения считали умершим. В 2011 году, как говорилось в сообщении управления, врачи сказали матери, что ее сын не проживет дольше недели. Сначала родители написали отказ от малыша и уехали домой, но через пять дней все же вернулись за ним. Когда они приехали в больницу, врачи сообщили супругам о смерти их сына.

В конце 2017 года к приставу в Волгограде поступил исполнительный документ о взыскании с супругов алиментов в пользу дома-интерната на содержание несовершеннолетнего ребенка. Так родители узнали, что их сын жив. Жителей Волгограда в конце 2017 года восстановили в родительских правах, передает РИА Новости.

"В связи с появившимися в СМИ сведениями о длительном проживании несовершеннолетнего в социальном учреждении без ведома родителей прокуратурой области организована проверка. По ее результатам при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования", — пояснила Черединина.

Уполномоченный по правам ребенка в регионе Нина Болдырева рассказала агентству, что родители мальчика не имеют претензий к врачам, которые, по их словам, сообщили о смерти их сына. В прокуратуре также пояснили, что супруги не подавали никаких заявлений.

По словам детского омбудсмена, сейчас мальчик уже вернулся к супружеской паре из Волгограда. Болдырева сообщила, что семья является благополучной. Супруги, по словам Болдыревой и регионального управления ФССП, наотрез отказываются от общения со СМИ и просят не называть их фамилии.