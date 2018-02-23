Кабмин выделил средства на ремонт культурных объектов столицы, пострадавших от непогоды

Примерно 6 млн леев будет выделено на ликвидацию последствий стихийных бедствий из правительственного интервенционного фонда. Согласно решению, принятому на заседании кабмина, деньги пойдут на ремонт детского сада в Унгенском районе, спортивной школы в Дрокии, а также на ремонт ряда культурных объектов столицы.

Как сообщает Молдпрес, на ремонт детского сада "Дружба" в селе Пырлица Унгенского района будет выделено 3,17 млн леев. Местные органы власти уже перечислили в этих целях 30 тыс. леев. На завершение ремонта крыши Дрокиевской районной спортивной школы дополнительно направят 472,5 тыс. леев. Раньше в этих целях уже было переведено 462 тыс. леев. Оба здания пострадали от сильных ливней - летом 2016 и 2017 годов.

Министерству образования, культуры и исследований будет переведено 2,32 млн леев для ликвидации последствий сильного снегопада, выпавшего в апреле 2017 года. Эти средства пойдут на ремонт Национального музея истории Молдовы, Дома-музея А. С. Пушкина, Национального театра им. М. Эминеску и здания Национального академического ансамбля народного танца «Жок».

Правительственный интервенционный фонд предназначен для финансирования неотложных расходов, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий, в случае эпидемий, пожаров, а также в других кризисных ситуациях.