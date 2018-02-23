Вчера днем принц Уильям с официальным визитом посетил завод мотоциклов Triumph. Внуку Елизаветы II провели экскурсию по фабрике и показали новинку — мотоцикл Triumph Tiger 1200. Принц захотел увидеть железного коня в действии: он надел шлем и прокатился на высокой скорости.
Напомним, что Уильям получил права на вождение мотоциклов еще в 19 лет. У герцога Кембриджского был собственный байк марки Ducati стоимостью 20 тысяч фунтов стерлингов.
В последний раз Уильям катался на нем в 2011 году, перед свадьбой с Кейт Миддлтон. Супруга Уильяма была против такого хобби, пишет elle.ru
«Это повергает меня в ужас. Я очень боюсь за Уильяма. Надеюсь, мне удастся уберечь нашего сына от увлечения мотоциклами», — говорила герцогиня в интервью 2015 года. А в прошлом году Уильям в беседе с ирландским мотогонщиком Джонатаном Ри признался, что пообещал жене не садиться на мотоцикл.
Однако вчера, пока Кейт не было рядом, Уильям все же решил снова сесть за руль мотоцикла. Стоит отметить, что внук королевы соблюдал все правила безопасности, предварительно надел шлем и специальную куртку. Сама поездка была недолгая и длилась всего несколько минут.
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журналист