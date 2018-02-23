Правительство утвердило изменения в Трудовой кодекс

Работодатель, намеревающийся провести коллективные увольнения, обязан информировать об этом сотрудников и Агентство занятости не менее чем за 30 дней до запуска процедур освобождения от должности. Соответствующие законодательные изменения утвердило сегодня правительство.

Согласно документу, работодатель, намеревающийся провести коллективные увольнения, обязан организовать консультации с представителями сотрудников о возможностях избежать коллективных увольнений или сократить количество увольняемых сотрудников. Также будут обсуждаться возможности смягчения последствий увольнений путем применения мер социальной поддержки, например, перераспределения или переподготовки увольняемых.

Работодатель будет в письменном виде информировать представителей работников о причинах увольнений, количестве и категориях соответствующих сотрудников, о периоде, в течение которого будут проведены увольнения, о критериях отбора подлежащих увольнению сотрудников и о порядке расчета компенсаций.

В то же время профсоюзный орган или представители работников окажут необходимую поддержку работодателю и работникам в отношении выполнения процедур, касающихся коллективных увольнений и возможного повторного трудоустройства.

В документе также указывается, что Агентство занятости будет использовать предшествующий увольнению период, чтобы обеспечить поддержку в трудоустройстве увольняемых работников, в том числе предоставив им возможность переобучения.

Законодательные изменения будут переданы в парламент на утверждение.