Квартировладельцы смогут заключать прямые договоры на поставки услуг водоснабжения

Парламент утвердил закон об индивидуальных контрактах на поставки услуг водоснабжения и канализации. Заключать их станут на основе заявок квартировладельцев.

До сих пор контракты заключали с жилищной ассоциацией или ЖЕКами, а стоимость потерь воды или неоплаченные счета распределялись на всех жильцов дома. Новый закон направлен на искоренение такой практики.

В силу он вступит после публикации в "Официальном мониторе".





