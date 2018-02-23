Патрульные инспекторы не смогут снимать номера с незаконно припаркованных автомобилей

Патрульных лишили права снимать номера с незаконно припаркованных автомобилей. Правительство одобрило инициативу, предложенную Демпартией. Нарушителям по-прежнему будут выписывать до 500 леев штрафа и два штрафных пункта.

"Мы установили, что практика изъятия номеров неэффективна, так проблему не решить. Наоборот появляется больше трудностей как у полицейских, так и у водителей", - сказал министр внутренних дел Александр Жиздан.



Проблему обсудили на заседании Демпартии после того, как многие водители пожаловались, что в отсутствии парковочных мест, они оставляют машины где придётся. По данным Национальной патрульной инспекции, в прошлом году за подобные нарушения оштрафовали 1300 водителей.





