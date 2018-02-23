В полицейских участках на молдо-румынской границе сделают ремонт

На молдо-румынской границе обновят 10 полицейских участков. А в Кишинёве построят ещё одно здание для Национального инспектората расследований. Работы начнут в мае и закончат к концу года. Проект внедрят при поддержке Евросоюза. Полицейские села Зырнешты Кагульского района отвечают за 20 тысяч человек, в том числе жителей близлежащих сёл. В штате всего 14 сотрудников.

Кабинет полицейских находится в здании мэрии.



"Как могут 5-6 человек работать в одном кабинете за одним компьютером - это ненормально, вот и эффективность падает. Когда необходимо, занимают зал заседаний, иногда предоставляю им для допросов свой кабинет", - сказал мэр села Зырнешть Николай Бежу.



До конца года полицейские переедут в новое здание. Оно будет отвечать европейским стандартам. А ремонт обойдётся почти в полтора миллиона леев.



"Сделаем специальное помещение, где граждане смогут дожидаться участковых. Будет и зал для заседаний, минимум на 10 человек. Обустроим кабинеты для всех сотрудников", - сообщил глава управления ГИП Влад Негру.



Общая стоимость проекта почти три миллиона евро. Треть средств предоставит правительство, остальную часть - Евросоюз.



"Обновление участков - один из пунктов Стратегии развития полиции", - подчеркнул глава Генинспектората полиции Александр Пынзарь.



Ещё 200 тысяч евро выделят на техническое оснащение.





