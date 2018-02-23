Министерство финансов должно заключить контракты с банками, которые будут предоставлять ипотечные кредиты молодым семьям Правительство приняло последний акт, устанавливающий принципы программы «Первый дом». Это регламент, который определяет, как будут выбираться банки-партнеры, а также устанавливает маржу, которую могут использовать финансовые учреждения для выдачи кредитов.«Проект устанавливает критерии приема банков для участия в программе, условия предоставления кредита банком, предоставление и исполнение государственной гарантии, а также критерии капитализации заложенного жилья. Проект также устанавливает процентную маржу в размере 3%, которую может применить коммерческий банк. В принципе, утверждение этого регламента является последним нормативным актом, который устанавливает правовую основу для внедрения программы «Первый дом». После утверждения Министерство финансов подпишет контракты с коммерческими банками, которые, в свою очередь, начнут кредитовать граждан», - сказал министр финансов Октавиан Армашу. Премьер-министр Павел Филип поблагодарил всех коллег, которые участвовали в разработке этого проекта. Глава Кабмина выразил надежду, что программа поможет остановить массовый исход молодежи из страны. «Я помню исследование, показывающее, что основной причиной отъезда молодых людей за границу было отсутствие перспективы получения жилья. Я очень надеюсь, что программа, насколько это возможно, поможет устранить проблему. Вот почему, вы должны как можно быстрее провести переговоры с банками, подписать эти соглашения, а затем банки начнут внедрять программу», - сказал Павел Филип.
Напомним, что разработка и внедрение проекта «Первый дом» является одним из приоритетов, объявленных Демократической партией Молдовы в своей программе деятельности. Инициатива была представлена лидером демократов Владом Плахотнюком. Он сказал, что государство будет искать дополнительные способы поддержки молодежи, в том числе оплачивать часть расходов на жилье для государственных служащих, привлекать молодых специалистов работой в госструктурах.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Выгодно покупать валюту.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Уделите больше внимания любимому человеку.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Будьте осторожны с компьютером.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Друзья могут пригласить в театр или в кино. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Выгодно продавать валюту.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Судя по всему, родственники Вашей второй половины обратятся к Вам сегодня за советом и помощью. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Вас может ожидать много неотложной работы дома. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День придаст решимости Вашим действиям. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Не будьте неблагодарными.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Вы сможете проявить свои таланты в профессиональной сфере деятельности. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Воздержитесь от тяжелой пищи.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
|Banca Nationala a Moldovei
журналист