Программа «Первый дом» готова к запуску.

Министерство финансов должно заключить контракты с банками, которые будут предоставлять ипотечные кредиты молодым семьям Правительство приняло последний акт, устанавливающий принципы программы «Первый дом». Это регламент, который определяет, как будут выбираться банки-партнеры, а также устанавливает маржу, которую могут использовать финансовые учреждения для выдачи кредитов.«Проект устанавливает критерии приема банков для участия в программе, условия предоставления кредита банком, предоставление и исполнение государственной гарантии, а также критерии капитализации заложенного жилья. Проект также устанавливает процентную маржу в размере 3%, которую может применить коммерческий банк. В принципе, утверждение этого регламента является последним нормативным актом, который устанавливает правовую основу для внедрения программы «Первый дом». После утверждения Министерство финансов подпишет контракты с коммерческими банками, которые, в свою очередь, начнут кредитовать граждан», - сказал министр финансов Октавиан Армашу. Премьер-министр Павел Филип поблагодарил всех коллег, которые участвовали в разработке этого проекта. Глава Кабмина выразил надежду, что программа поможет остановить массовый исход молодежи из страны. «Я помню исследование, показывающее, что основной причиной отъезда молодых людей за границу было отсутствие перспективы получения жилья. Я очень надеюсь, что программа, насколько это возможно, поможет устранить проблему. Вот почему, вы должны как можно быстрее провести переговоры с банками, подписать эти соглашения, а затем банки начнут внедрять программу», - сказал Павел Филип.

Напомним, что разработка и внедрение проекта «Первый дом» является одним из приоритетов, объявленных Демократической партией Молдовы в своей программе деятельности. Инициатива была представлена лидером демократов Владом Плахотнюком. Он сказал, что государство будет искать дополнительные способы поддержки молодежи, в том числе оплачивать часть расходов на жилье для государственных служащих, привлекать молодых специалистов работой в госструктурах.

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