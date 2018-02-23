Дорожные инспекторы больше не имеют права снимать номера с машин

Правительство одобрило соответствующую законодательную инициативу У полицейских больше не будет права снимать регистрационные номера с незаконно припаркованных автомобилей. Кабинет министров одобрил соответствующую законодательную инициативу. По мнению авторов, в случае незаконной парковки достаточно применение штрафа.

Таким образом, водителям больше не придется обивать пороги госструктур чтобы получить номера обратно. «Проект был разработан для устранения ситуации, связанной со снятием регистрационных номеров дорожными инспекторами за незаконно припаркованные транспортные средства. В настоящее время установлено, что эта практика неэффективна и не является решением для борьбы с данным явлением, а напротив, создает трудности как для водителей, так и для полиции», - сказал министр внутренних дел Александру Жиздан. Напомним, что с инициативой об отмене практики снятия регистрационных номеров выступил лидер Демократической партии Влад Плахотнюк.

Этот вопрос обсуждался на одном из заседаний ДПМ, после чего стало известно, что будет составлен соответствующий законопроект,читать далее https://www.kp.md/online/news/3031178/