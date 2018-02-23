Тариф на газ для конечных потребителей может снизиться на 20,3%. Об этом говорится в отчёте, опубликованном Национальным агентством по регулированию в энергетике.
Документ вынесут на публичные обсуждения. Согласно новой методологии расчёта, тысяча кубов природного газа обойдётся в 4420 леев. По словам директора НАРЭ Тудора Копача, снижение тарифа обусловлено укреплением молдавского лея и сокращением цен на импорт голубого топлива.
Сейчас бытовые потребители платят 5892 лея за тысячу кубометров. В конце января премьер Павел Филип заявил, что тариф на газ может снизиться почти на 20%.
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КОЗЕРОГ
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ВОДОЛЕЙ
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РЫБЫ
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журналист