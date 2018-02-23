Вооруженный охранник школы во Флориде не попытался остановить расправу

По словам местного шерифа, вооруженный охранник школы во Флориде, где на прошлой неделе нападавший убил 17 человек, стоял у здания во время стрельбы и не вмешивался.

Он ушел в отставку после того, как его отстранили от обязанностей, сообщил шериф округа Бровард Скотт Исраэл.

По его словам, вооруженный охранник во время нападения стоял у здания школы, но не вошел внутрь, пишет ВВС.

Шериф сказал, что на видеозаписи видно, как полицейский подходит к зданию школы спустя полторы минуты после того, как прозвучали первые выстрелы. Но вместо того, чтобы войти внутрь, он в течение четырех минут остается снаружи и ничего не предпринимает. Стрельба продолжалась шесть минут.

На вопрос, как должен был поступить охранник, шериф ответил: "Зайти в школу, бросить вызов убийце, уничтожить убийцу".

Уволившийся охранник пока не давал публично никаких комментариев.

Он входил в штат школы и отвечал за безопасность и предотвращение преступности в школе. В США насчитывается от 14 тысяч до 20 тысяч таких охранников, все они полицейские. Петерсон работал в школе имени Марджори Стоунман Дуглас во Флориде с 2009 года, сообщают местные СМИ.

17 человек погибли во время вооруженного нападения на школу, когда 19-летний бывший ученик школы Николас Круз открыл стрельбу из винтовки 14 февраля. Сейчас он находится под арестом. Известно, что ранее он был исключен из школы за нарушение дисциплины.