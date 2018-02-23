Все больше европейцев покидают Британию

Число граждан ЕС, покидающих Великобританию, достигло максимального уровня за последние десять лет и по состоянию на сентябрь прошлого года составило 130 тысяч, свидетельствуют обнародованные в четверг данные национальной статистики.

При этом 220 тысяч граждан ЕС, наоборот, перебрались на жительство в Британию за тот же период, согласно данным Национальной статистической службы (ONS).

Это означает, что чистая миграция граждан ЕС в Британию, то есть разница между притоком и оттоком населения через границу - составила 90 000 человек - самый низкий показатель за пять лет.

В ONS заявляют, что на решение людей уехать могли повлиять планы Британии по выходу из Евросоюза, сообщает ВВС.

Никола Уайт, руководитель отдела статистики международной миграции в ONS, говорит, что миграция - это комплексное явление, которое может зависеть от множества разных факторов.

Среди британских граждан число желающих эмигрировать также преобладает над теми, кто хочет вернуться из эмиграции на родину.

Среди граждан ЕС, которые перебрались в Великобританию, стало меньше тех, кто сделал это по причинам, связанным с работой (например, приехавших с целью поиска работы).