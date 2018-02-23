В Петербурге столкнулись 12 автомобилей

На Кольцевой автомобильной дороге (КАД) в Санкт-Петербурге столкнулись 12 автомобилей, при этом пострадали три человека, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по городу и области.

ДТП произошло в 7:30 утра по московскому времени на 101-м километре внешнего кольца КАД. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, двое других — в состоянии средней степени тяжести, пишет РИА Новости

Движение на этом участке дороги ограничено, автомобили пропускают через Рябовское шоссе. Проводится проверка.