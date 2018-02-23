У Митрополии Молдовы появились официальные герб, флаг и знамя

Национальная комиссия по геральдике утвердила герб, флаг и знамя Митрополии Молдовы.

Герб представляет собой серебряный щит, в центре которого изображена икона Рождества Христова. Над гербом расположена золотая митра с иконой Христа Спасителя. По бокам - находятся Гербовецкая икона Божией Матери и икона Святого Воеводы Штефана чел Маре. Официальные символы Митрополии Молдовы утвердили несмотря на протест Митрополии Бессарабии.

Иерархи, которые подчиняются румынскому патриархату, утверждают, что элементы, присутствующие на гербе, принадлежат Митрополии Бессарабии. Они обвиняют Митрополию Молдовы в краже интеллектуальной собственности.

Герб, флаг и знамя не будут выставляться в церквях. Митрополия использует их во время официальных визитов и протокольных церемоний.