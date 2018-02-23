На какие подарки к 23 февраля россиянки берут кредиты

Россиянки перед Днем защитника Отечества стали активнее брать займы на подарки — микрофинансовые организации (МФО) зафиксировали повышение спроса на займы в среднем на 13%, следует из опроса ряда компаний, проведенного РИА Новости.

"Перед 23 февраля мы наблюдаем повышение спроса на займы — рост составляет примерно 13%. Причины просты: 23 Февраля — популярный праздник и выходной день, а по нашим данным, 48% клиентов МФО составляют женщины. Очень многие из них будут поздравлять своих родных и близких, и кому-то для этого понадобятся займы", — отмечает управляющий директор сервиса "Е заем" Светлана Гайдукова.

По данным опрошенных МФО, россиянки чаще всего берут займы на подарок супругу, а дарить предпочитают гаджеты, парфюмерию и дорогой алкоголь.

Согласно информации компании "Домашние деньги", супругу планируют сделать подарок 75% опрошенных клиенток, сыну — 10%, столько же — отцу, внуку — 5%. Самыми популярными подарками среди клиенток являются смартфоны, планшеты, электроинструменты, подарочные сертификаты, алкоголь и парфюмерия, пишет РИА Новости

"Если говорить про цели займов, которые указывают пользователи, то самые популярные — это одежда, парфюмерия, абонементы в тренажерный зал, билеты на концерты и спортивные мероприятия", — рассказала Хорошко.

"Обычно целями займа клиенты указывают парфюмерию, одежду, гаджеты либо дорогой алкоголь", — перечислила Гайдукова.

Среди самых оригинальных подарков МФО назвали газонокосилку, полет на самолете, обучение в автошколе и кота.





