Макрон рассказал, что пьет вино дважды в день

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не позволит поставить вино в один ряд с крепким алкоголем, а также признался, что пьет "традиционный французский напиток" дважды в день, сообщает в пятницу радиостанция France Info.

"Здоровье общества столкнулось с напастью, которая выражается в том, что молодые люди все больше напиваются крепким алкоголем или пивом, но в случае с вином это не так", — заявил Макрон на пресс-конференции в четверг.

"Лично я пью вино днем и вечером", — рассказал французский лидер. Он добавил, что во время его президентства не допустит "никаких поправок по ужесточению алкогольного и табачного законодательства".

Дискуссия вокруг ужесточения алкогольного законодательства вспыхнула во Франции в начале февраля, когда министр здравоохранения страны Аньес Бузин заявила, что "винная индустрия заставляет верить, что вино отличается от других алкогольных напитков" и "обладает рядом полезных свойств", хотя, как с научной точки зрения, так и с точки зрения здоровья общества, "пить вино — это то же самое, что пить пиво, водку или виски", пишет РИА Новости

В ответ географ Жан-Робер Питт, писатель Бернар Пиво, онколог Давид Кайя и еще несколько десятков членов французской Академии вина опубликовали в газете Figaro статью, в которой призвали главу минздрава Франции "прекратить демонизировать вино, являющееся частью французской цивилизации".

Макрон еще в ходе предвыборной кампании выступал в защиту традиционного французского напитка, подчеркивая, что "вино красной нитью проходит в литературе, кинематографе и коллективном сознании" Франции и "является частью сервировки стола на французский манер".







