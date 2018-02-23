В полиции назвали предполагаемую причину убийства модели Анастасии Чекати

Одна из главных версий причины убийства модели Анастасии Чекати - ревность, рассказали в полиции.

"У нас сейчас нет четкого вывода. Предполагается, что причиной убийства стала ревность. Мужчина убил возлюбленную, а затем покончил жизнь самоубийством, - рассказал глава ГИП Александр Пынзарь.

По словам правоохранителей, на ноже, которым была убита девушка, нашли отпечатки пальцев Алексея Митаки. Также полицейские исключили версию родственников мужчины, которые заявляли, что убийцей Анастасии был кто-то другой. В полиции отмечают - дверь квартиры была закрыта.

В воскресенье, 18 февраля, возле многоэтажного дома обнаружили тело мужчины. Предположительно, он выбросился с седьмого этажа. В квартире полицейские обнаружили тело женщины с ножевым ранением в области шеи. В одной из комнат находился ребенок. Судьбу девочки, которая родилась несколько недель назад, должны решить органы опеки. Сейчас она находится в больнице.