Обрушение жилого дома в Каире: погибли не менее десяти человек

Не менее десяти человек погибли при обрушении пятиэтажного жилого здания в Каире, об этом сообщает официальное информационное агентство Египта МЕНА.

По словам источника агентства в Управлении гражданской защиты столицы Египта, дом обрушился в одном из густонаселенных бедных районов египетской столицы Маншиат-Наср. К данной минуте по его словам, "из-под обломков дома были извлечены десять тел", сообщает РИА Новости

Согласно статистическим данным, в Египте насчитывается около 2 миллионов домов, представляющих опасность для жильцов. Государственные службы выдали более 100 тысяч постановлений о сносе незаконных построек, однако большинство из них до сих пор не исполнены.







