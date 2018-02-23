Вайнштейн принес извинения Мерил Стрип и Дженнифер Лоуренс

Скандальный голливудский продюсер Харви Вайнштейн извинился перед актрисами Мерил Стрип и Дженнифер Лоуренс за некорректное использование их слов. Он отметил, что адвокаты обернули высказывания артисток о том, что он их не домогался, в защиту кинематографиста.

Речь идет об иске против Вайнштейна, который был уличен в многочисленных сексуальных домогательствах и изнасилованиях, отмечает korrespondent.net.

"Вайнштейн признает ценный вклад Мерил Стрип и Дженнифер Лоуренс в обсуждение и приносит им свои извинения. В будущем Вайнштейн посоветовал своему адвокату не использовать конкретные имена, даже если они находятся в общем доступе", - отметили представители кинематографиста.