Жители острова Терсейра обвиняют базу ВВС США в загрязнении природы

Жители острова Терсейра, входящего в архипелаг Азорских островов, страдают от повышенного уровня радиации, загрязнения окружающей среды и участившихся случаев заболеванием рака, особенно в районах, которые находятся в непосредственной близости от американской военно-воздушной базы, следует из журналистского расследования, проведенного телеканалом RT.

По информации телеканала, жители острова обеспокоены растущим количеством случаев заболевания раком и других серьезных болезней, которыми они страдают чаще, чем обитатели других Азорских островов. По мнению экспертов и представителей общественности, высокая заболеваемость раком и высокий уровень загрязнения окружающей среды могут быть связаны с деятельностью американской военно-воздушной базы, расположенной на острове, сообщает РИА Новости

Остров Терсейра — один из девяти Азорских островов в Атлантическом океане, принадлежит Португалии. На острове расположена военно-воздушная база США Лажес (Lajes), использующаяся, в частности, для дозаправки самолетов. Это вторая по величине база ВВС США вне территории Штатов после базы на острове Гуам. В настоящий момент профессор Высшей школы здравоохранения Норберту Мессиаса вместе с другими членами Департамента изучения проблем мозга и геронтологии университета Азорских островов проводит исследование, целью которого ученые ставят выявление эффекта, который расположенная на острове база США, оказывает на жителей острова, уровень загрязнения окружающей среды и риски заболевания раком.







